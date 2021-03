Instagram influencer accusato per una truffa da 2,5 milioni di dollari in Bitcoin (Di giovedì 25 marzo 2021) Jay Mazini, personalità nota dei social media, ha usato false conferme di trasferimento bancario per indurre i suoi seguaci a inviargli i loro Bitcoin Jebara Igbara, meglio conosciuto su Instagram con il suo soprannome di Jay Mazini, è stato accusato di frode informatica per aver rubato Bitcoin dai suoi seguaci, lo riporta un comunicato stampa di ieri del Dipartimento di Giustizia (DOJ). L’influencer ha affermato di avere un patrimonio netto di 33 milioni di dollari e ha regolarmente condiviso video con il milione di seguaci che ha, mostrando come distribuiva grandi quantità di denaro a sconosciuti. A partire da gennaio di quest’anno, Igbara ha avviato attraverso i social media un’offerta d’acquisto di Bitcoin elargendo fino al 5% oltre il prezzo di ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 25 marzo 2021) Jay Mazini, personalità nota dei social media, ha usato false conferme di trasferimento bancario per indurre i suoi seguaci a inviargli i loroJebara Igbara, meglio conosciuto sucon il suo soprannome di Jay Mazini, è statodi frode informatica per aver rubatodai suoi seguaci, lo riporta un comunicato stampa di ieri del Dipartimento di Giustizia (DOJ). L’ha affermato di avere un patrimonio netto di 33die ha regolarmente condiviso video con il milione di seguaci che ha, mostrando come distribuiva grandi quantità di denaro a sconosciuti. A partire da gennaio di quest’anno, Igbara ha avviato attraverso i social media un’offerta d’acquisto dielargendo fino al 5% oltre il prezzo di ...

