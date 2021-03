INPS, in Italia attive quasi 17,8 milioni di pensioni (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Le pensioni attive al 1 gennaio 2021 sono 17.799.649, di cui 13.816.971 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.678 (il 22,4%) di natura assistenziale. Lo ha segnalato l’INPS nell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulle pensioni erogate. L’importo complessivo annuo è pari a 212,9 miliardi di euro (di cui 190 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 22,9 miliardi da quelle assistenziali). L’Osservatorio ha riportato che il 48,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo (94,7%) è il Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti che gestisce il 46,3% del complesso delle pensioni erogate e il 59,1% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28% delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Leal 1 gennaio 2021 sono 17.799.649, di cui 13.816.971 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.678 (il 22,4%) di natura assistenziale. Lo ha segnalato l’nell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulleerogate. L’importo complessivo annuo è pari a 212,9 miliardi di euro (di cui 190 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 22,9 miliardi da quelle assistenziali). L’Osservatorio ha riportato che il 48,9% delleè in carico alle gestioni dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo (94,7%) è il FondoLavoratori Dipendenti che gestisce il 46,3% del complesso delleerogate e il 59,1% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28% delle ...

Infine, analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni INPS ha osservato una forte concentrazione nelle classi basse. Infatti, il 59,6% delle pensioni ha un importo nelle classi basse.

INPS, in Italia attive quasi 17,8 milioni di pensioni
Le pensioni attive al 1 gennaio 2021 sono 17.799.649, di cui 13.816.971 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.678 (il 22,4%) di natura assistenziale.

Infine, analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni INPS ha osservato una forte concentrazione nelle classi basse. Infatti, il 59,6% delle pensioni ha un importo nelle classi basse.