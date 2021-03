Inps, bilancio preconsuntivo 2020 meglio delle previsioni: 6 miliardi di disavanzo. Nell’anno del Covid 234mila pensioni anticipate (Di giovedì 25 marzo 2021) Il rosso dell‘Inps è meno profondo di quanto previsto lo scorso autunno, quando a fronte dell’aumento senza precedenti delle prestazioni causa Covid l’istituto stimava un disavanzo di 15,7 miliardi. Secondo il cda la gestione finanziaria di competenza “risulta meglio delle stime con un disavanzo di 6 miliardi”. Il miglioramento di 10 miliardi rispetto alle attese è dovuto in particolare al minore utilizzo, rispetto alle stime, della cassa integrazione. Nel 2020, secondo il preconsuntivo, ci sono stati 360 miliardi di prestazioni con una diminuzione di circa 11 rispetto alle previsioni di ottobre sul 2020 (371,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Il rosso dell‘è meno profondo di quanto previsto lo scorso autunno, quando a fronte dell’aumento senza precedentiprestazioni causal’istituto stimava undi 15,7. Secondo il cda la gestione finanziaria di competenza “risultastime con undi 6”. Il miglioramento di 10rispetto alle attese è dovuto in particolare al minore utilizzo, rispetto alle stime, della cassa integrazione. Nel, secondo il, ci sono stati 360di prestazioni con una diminuzione di circa 11 rispetto alledi ottobre sul(371,2 ...

