Indennità Covid 2021, proroga nel Dl Sostegni: beneficiari, importo, domanda (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Decreto legge “Sostegni” (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021) nell’ambito delle misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, ha previsto un’Indennità una tantum di 2.400 euro, sulla falsariga di quanto previsto da altri decreti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia. Il sussidio straordinario, oltre ad essere riconosciuto a coloro che già hanno ricevuto la tranche prevista dal Decreto “Ristori”, è esteso ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali oltre ad una serie di categorie lavorative subordinate o autonome, le quali hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza Covid-19. In attesa delle future indicazioni INPS sulle modalità di presentazione delle domande analizziamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Decreto legge “” (D.l. n. 41 del 22 marzo) nell’ambito delle misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza-19, ha previsto un’una tantum di 2.400 euro, sulla falsariga di quanto previsto da altri decreti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia. Il sussidio straordinario, oltre ad essere riconosciuto a coloro che già hanno ricevuto la tranche prevista dal Decreto “Ristori”, è esteso ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali oltre ad una serie di categorie lavorative subordinate o autonome, le quali hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza-19. In attesa delle future indicazioni INPS sulle modalità di presentazione delle domande analizziamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto ...

