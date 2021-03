Incidente per Ignazio Moser: su Instagram la foto del volto insanguinato (Di giovedì 25 marzo 2021) Incidente sportivo per Ignazio Moser, amatissimo ex gieffino nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il ventottenne trentino ha fatto preoccupare tutti i suoi fan pubblicando su Instagram una foto del volto insanguinato, subito seguita da un’altra foto post-medicazione che lo vedeva con un occhio scuro e tumefatto e un vistoso taglio al sopracciglio. Ma cosa è successo per ridurre Moser in queste condizioni? L’Incidente è avvenuto in Sicilia, per la precisione a Catania, dove Ignazio si trova per l’inaugurazione di “21 Padel Arena”, la prima struttura del Sud-Italia interamente adibita a questo sport, di cui tra l’altro il ragazzo è socio. Per l’inaugurazione della struttura, c’è stata una sfida tra ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 marzo 2021)sportivo per, amatissimo ex gieffino nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il ventottenne trentino ha fatto preoccupare tutti i suoi fan pubblicando suunadel, subito seguita da un’altrapost-medicazione che lo vedeva con un occhio scuro e tumefatto e un vistoso taglio al sopracciglio. Ma cosa è successo per ridurrein queste condizioni? L’è avvenuto in Sicilia, per la precisione a Catania, dovesi trova per l’inaugurazione di “21 Padel Arena”, la prima struttura del Sud-Italia interamente adibita a questo sport, di cui tra l’altro il ragazzo è socio. Per l’inaugurazione della struttura, c’è stata una sfida tra ...

