Inception | le location che hanno ospitato il film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021), non vide solo un grande cast, fra cui, Leonardo Di Caprio, Tom Hardy ed Elliot Page. Ma bensì, fuanche in molteplici, che influenzarono molto l’andamento strutturale del. Rendendolo, uno dei cult, che lascia davvero a bocca aperta. Dove fu girato? È cresciuto molto, il bel Leonardo Di Caprio, dalla sua performance del “Titanic” dove, il volto delicato e quegli occhi azzurri, così profondi, avevano fatto innamorare un’intera generazione. Da allora, la sua carriera è stata tutta in salita. Rendendo di fatto omaggio ad un cinema “di sostanza” e, crescendo assieme ad esso., ha vinto ben 4 Premi Oscar e, non sono mancate altrettante candidature. Si tratta di una pellicola impressionante, tanto, da meritarsi l’appellativo di ...