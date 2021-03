In Veneto 1.861 nuovi casi e 25 decessi. Zaia: «Se Draghi pensa che le Regioni sbaglino sulle priorità dei vaccini, intervenga» (Di giovedì 25 marzo 2021) Tornano a diminuire i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati +1.861 nuovi casi (ieri erano stati 2.042). L’incidenza passa dal 4,3% di ieri, al 4% odierno. Il numero degli attualmente positivi si attesta a 39.183 persone. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono invece 25 (ieri 28), portando a quota 10.467 il numero di vittime Covid nella regione. Cresce ancora la pressione ospedaliera. Le persone attualmente ospedalizzate per Covid sono 2.092 (+33, ieri 2.059). Di queste, 1.815 sono ricoverate in area non critica (+23, ieri 1.792), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 277 (+10, ieri 267). Il numero dei dimessi e/o guariti nelle ultime 24 ore si attesta invece a 17.538 unità. Zaia: «Vaccineremo tutti ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Tornano a diminuire igiornalieri di Coronavirus in. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati +1.861(ieri erano stati 2.042). L’incidenza passa dal 4,3% di ieri, al 4% odierno. Il numero degli attualmente positivi si attesta a 39.183 persone. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono invece 25 (ieri 28), portando a quota 10.467 il numero di vittime Covid nella regione. Cresce ancora la pressione ospedaliera. Le persone attualmente ospedalizzate per Covid sono 2.092 (+33, ieri 2.059). Di queste, 1.815 sono ricoverate in area non critica (+23, ieri 1.792), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 277 (+10, ieri 267). Il numero dei dimessi e/o guariti nelle ultime 24 ore si attesta invece a 17.538 unità.: «Vaccineremo tutti ...

