In Italia cala l’indice di contagio La Fondazione Gimbe | “Primi segnali di miglioramento”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ci troviamo in una "situazione incerta e delicatissima, stretta fra l'esigenza di tenere basso ile quella di far riprendere l'economia e l'attività scolastica" e nella quale non va dimenticato che ci troviamo in presenza di "un serbatoio di una grandissima quantità di infetti attivi", osserva il fisico Roberto Battiston

Advertising

LucaTraini1 : RT @trararitipi: #Cultura #Italia #Art #Libro [...] 'La definitiva presa di coscienza collettiva che ogni nuova #arte non cala dal cielo ma… - mansuetomarine : Foto appena pubblicata @ Porto Cala Del Forte, Ventimiglia, Italia - mansuetomarine : Foto appena pubblicata @ Porto Cala Del Forte, Ventimiglia, Italia - mansuetomarine : Foto appena pubblicata @ Porto Cala Del Forte, Ventimiglia, Italia - mansuetomarine : Foto appena pubblicata @ Porto Cala Del Forte, Ventimiglia, Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Italia cala

Il Secolo XIX

Embed from Getty Images Nel secondo tempo l'di intensità e, cosa più grave, di concentrazione. L'Irlanda del Nord è poca cosa e, nonostante tutto, Immobile ha anche la palla del tre a ...alla distanza, negli ultimi mesi ha giocato 91 minuti complessivi. (dal 75' Spinazzola 6,5 : ... E Verratti, per il centrocampo dell', non può essere anonimo. Qualche sprazzo dei suoi nel ...Apre Berardi, raddoppia Immobile. Irlanda del Nord ko, l'Italia parte col piede giusto". Questo il titolo che La Stampautilizza nel taglio alto della prima pagina ...In regione si sono registrati in totale 2070 casi su 35mila test (5,9%) e in tutta Italia 23.696 su 349.472 tamponi (6,8%). Nonostante il calo nel nostro territorio durante questi giorni, i dati non ...