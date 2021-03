In Islanda si viaggia Covid-free | dall' Italia parte il primo gruppo di vaccinati e guariti

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una fuga in, rigorosamente. È quella organizzata dal tour team Sivola.it nel mese di aprile, riservata solo a chi ha già completato la vaccinazione o ha anticorpi: queste le due condizioni poste dal Paese, dopo aver riaperto i suoi confini. Ilinnza è composto da otto persone provenienti da tutta: ci sono medici e operatori sanitari, ma anche persone che hanno sviluppato anticorpi dopo aver superato il virus. Al ritorno dal viaggio, ognuno dovrà sottoporsi a tampone. La guida che li guiderà tra le bellezze islandesi si trova invece in quarantena preventiva e sarà sottoposta a rigorosi controlli sanitari. Sulle pagine di Repubblica, i fondatori del tour team dichiarano: “Il nostro settore è stato, ovviamente tra i più ...

Come entrare in Islanda con solo tampone negativo Chi non sarà in possesso di un certificato vaccinale o di un documento che attesti la presenza di anticorpi, fino al l 30 aprile 2021, dovrà ...
Roma, 25 mar. (askanews) - Viaggiare 'Covid-free' sarà il must dell'estate 2021. La voglia degli italiani di mettersi in viaggio e lasciare a ...