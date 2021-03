In Inghilterra torna il pubblico negli stadi: ecco quando accadrà (Di giovedì 25 marzo 2021) In Inghilterra si pensa alla riapertura degli stadi, c’è già la partita del primo test, la finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City. La campagna di vaccinazione in Inghilterra va avanti con successo, si viaggia intorno ai 28 milioni di vaccinati con la prima dose. I risultati si vedono: i contagi sono in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Insi pensa alla riapertura degli, c’è già la partita del primo test, la finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City. La campagna di vaccinazione inva avanti con successo, si viaggia intorno ai 28 milioni di vaccinati con la prima dose. I risultati si vedono: i contagi sono in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

