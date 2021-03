In Emilia-Romagna 202 bambini ricoverati a causa del Covid in un anno (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – In un anno di pandemia in Emilia-Romagna sono stati in tutto 202 i ricoveri pediatrici a causa del Covid, di cui 11 in terapia intensiva (il 6%). “Sono numeri non trascurabili”, sottolinea Susanna Esposito, immunologa pediatrica dell’Università di Parma di fama internazionale, che oggi pomeriggio ha fatto il punto della situazione nel corso di un incontro organizzato dalla Società italiana di pediatria. I più colpiti sono stati i bambini inferiori a cinque anni, spiega Esposito, mentre i sintomi più comuni sono stati febbre elevata, problemi respiratori e gastro-intestinali. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – In un anno di pandemia in Emilia-Romagna sono stati in tutto 202 i ricoveri pediatrici a causa del Covid, di cui 11 in terapia intensiva (il 6%). “Sono numeri non trascurabili”, sottolinea Susanna Esposito, immunologa pediatrica dell’Università di Parma di fama internazionale, che oggi pomeriggio ha fatto il punto della situazione nel corso di un incontro organizzato dalla Società italiana di pediatria. I più colpiti sono stati i bambini inferiori a cinque anni, spiega Esposito, mentre i sintomi più comuni sono stati febbre elevata, problemi respiratori e gastro-intestinali.

