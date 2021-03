In Campania progetto con mediatori linguistici per detenuti stranieri (Di giovedì 25 marzo 2021) NAPOLI – “I detenuti che non conoscono l’italiano rischiano di essere detenuti invisibili. Non sono a conoscenza dei loro diritti e questo il costringe a vivere una condizione di doppia reclusione. Oggi chiediamo alle autorità nazionali di inserire in ogni carcere, accanto alla figura dell’educatore e dello psicologo, anche quella del mediatore culturale e linguistico”. È la richiesta del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello che oggi, nella sala multimediale del Consiglio regionale, ha presentato la relazione finale del progetto “corso di alfabetizzazione per detenuti stranieri nelle carceri campane”. Per nove mesi i mediatori sono entrati nei penitenziari di Fuorni a Salerno, Poggioreale e Secondigliano a Napoli per mettere a conoscenza i detenuti stranieri dei loro diritti. Tra febbraio e ottobre 2020 i mediatori multilingue hanno incontrato complessivamente 167 detenuti stranieri, prevalentemente africani ed europei. Ma in totale sono 877 i reclusi di origine straniera presenti in 15 istituti per adulti della Campania, prevalentemente nigeriani, marocchini e rumeni. Senza una figura di supporto tanti detenuti non sanno, ad esempio, che e’ possibile attivarsi per il rinnovo del permesso di soggiorno anche in carcere. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) NAPOLI – “I detenuti che non conoscono l’italiano rischiano di essere detenuti invisibili. Non sono a conoscenza dei loro diritti e questo il costringe a vivere una condizione di doppia reclusione. Oggi chiediamo alle autorità nazionali di inserire in ogni carcere, accanto alla figura dell’educatore e dello psicologo, anche quella del mediatore culturale e linguistico”. È la richiesta del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello che oggi, nella sala multimediale del Consiglio regionale, ha presentato la relazione finale del progetto “corso di alfabetizzazione per detenuti stranieri nelle carceri campane”. Per nove mesi i mediatori sono entrati nei penitenziari di Fuorni a Salerno, Poggioreale e Secondigliano a Napoli per mettere a conoscenza i detenuti stranieri dei loro diritti. Tra febbraio e ottobre 2020 i mediatori multilingue hanno incontrato complessivamente 167 detenuti stranieri, prevalentemente africani ed europei. Ma in totale sono 877 i reclusi di origine straniera presenti in 15 istituti per adulti della Campania, prevalentemente nigeriani, marocchini e rumeni. Senza una figura di supporto tanti detenuti non sanno, ad esempio, che e’ possibile attivarsi per il rinnovo del permesso di soggiorno anche in carcere.

