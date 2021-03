In atto un futuro senza figli. Questo comporta come conseguenza un’Italia senza futuro (Di giovedì 25 marzo 2021) Crisi economica e andamento demografico sono inscindibilmente collegati. Se la popolazione non cresce, il Paese si impoverisce, venendo a decrescere il prodotto interno lordo. Intorno a Questo rapporto Ettore Gotti Tedeschi, economista di area cattolica, da anni ha costruito le sue analisi sulla crisi italiana, arrivando a denunciare l’ideologia della denatalità e l’ ambientalismo neomalthusiano, secondo cui l’uomo sarebbe il cancro della natura e bisognerebbe ridurne la crescita. Sulla stessa linea il premio Nobel, nel 1971, per l’economia Simon Kuznets, che ha studiato – già dagli anni Sessanta del ‘900 – il legame tra dinamica della popolazione e crescita economica. Ancora prima era stato un guru dell’economia del XX Secolo, John Maynard Keynes, a mettere in rapporto andamento del Pil e andamento demografico, arrivando ad affermare, nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Crisi economica e andamento demografico sono inscindibilmente collegati. Se la popolazione non cresce, il Paese si impoverisce, venendo a decrescere il prodotto interno lordo. Intorno arapporto Ettore Gotti Tedeschi, economista di area clica, da anni ha costruito le sue analisi sulla crisi italiana, arrivando a denunciare l’ideologia della denatalità e l’ ambientalismo neomalthusiano, secondo cui l’uomo sarebbe il cancro della natura e bisognerebbe ridurne la crescita. Sulla stessa linea il premio Nobel, nel 1971, per l’economia Simon Kuznets, che ha studiato – già dagli anni Sessanta del ‘900 – il legame tra dinamica della popolazione e crescita economica. Ancora prima era stato un guru dell’economia del XX Secolo, John Maynard Keynes, a mettere in rapporto andamento del Pil e andamento demografico, arrivando ad affermare, nel ...

