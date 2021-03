In arrivo il Decreto 7 aprile, il Governo discute su scuole e vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 7 aprile verrà approvato il nuovo Decreto, si parla di riapertura delle scuole anche in zona rossa e commissariamento Regioni Il 6 aprile scadrà il Dl promulgato qualche settimana fà, la situazione epidemiologica però necessita di ulteriore regolamentazione anche se le misure restrittive tutt’ora in vigore potrebbero essere allentate con il prossimo Decreto del 7 aprile. Si discute infatti di ristabilire dopo le vacanze pasquali le zone gialle ormai sparite dall’attuale cartina epidemiologica, ma l’esecutivo resta ancora diviso sulle decisioni da prendere. Come sempre il dibattito è tra chi vuole riaprire e chi invece si schiera su un’ala più rigorista chiedendo ulteriori chiusure e restrizioni più stringenti. Il Decreto del prossimo 7 ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 7verrà approvato il nuovo, si parla di riapertura delleanche in zona rossa e commissariamento Regioni Il 6scadrà il Dl promulgato qualche settimana fà, la situazione epidemiologica però necessita di ulteriore regolamentazione anche se le misure restrittive tutt’ora in vigore potrebbero essere allentate con il prossimodel 7. Siinfatti di ristabilire dopo le vacanze pasquali le zone gialle ormai sparite dall’attuale cartina epidemiologica, ma l’esecutivo resta ancora diviso sulle decisioni da prendere. Come sempre il dibattito è tra chi vuole riaprire e chi invece si schiera su un’ala più rigorista chiedendo ulteriori chiusure e restrizioni più stringenti. Ildel prossimo 7 ...

