Imprese | tavolo al Mise Regioni-Giorgetti | in arrivo nuove misure sul credito**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Insul credito per le aziende nel prossimo decreto, che sarà approvato in coincidenza con il Def. Ad annunciarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlonel corso del confronto sul tema delle attività produttive che si è svolto oggi altra lee il ministro. Numerosi i punti all’ordine del giorno, dai tavoli di crisi aziendali, alle difficoltà per lo sviluppo della banda larga in diversi territori del Paese, ai fondi a disposizione per la crescita che non sono unicamente quelli del Recovery. Il ministro ha promesso impegno per sbloccare alcune situazioni. In primis sul capitolo delle crisi aziendali per le quali ha firmato, i primi giorni di marzo, con il ministero del Lavoro un accordo per riattivare una ...