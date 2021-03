"Impossibile se non hai le palle. Quei leccac*** che detesto": le bordate di Mara Venier, mai vista così (Di giovedì 25 marzo 2021) Una Mara Venier a tutto campo, quella che si racconta in un'intervista al Messaggero in vista dell'ospitata di sabato sera della seconda puntata di Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco, la serie di Discovery Italia in onda su Nove in cui Papa Francesco e don Marco Pozza dialogano sui sette vizi capitali. E per l'occasione, lo scorso 8 marzo, la conduttrice di Domenica In ha avuto un'udienza speciale proprio con il Pontefice. "Sono abituata a parlare in tv a milioni di persone ma davanti a lui ero emozionata come mai in vita mia", ha spiegato la Venier. E cosa gli ha detto? "Gli ho detto: mi chiamo Mara Venier, vengo da Venezia. Mi sono presentata, perché avevo l'impressione che non sapesse chi fossi". E lui? "Lui è come un nonno affettuoso e amorevole. Ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Unaa tutto campo, quella che si racconta in un'interal Messaggero indell'ospitata di sabato sera della seconda puntata di Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco, la serie di Discovery Italia in onda su Nove in cui Papa Francesco e don Marco Pozza dialogano sui sette vizi capitali. E per l'occasione, lo scorso 8 marzo, la conduttrice di Domenica In ha avuto un'udienza speciale proprio con il Pontefice. "Sono abituata a parlare in tv a milioni di persone ma davanti a lui ero emozionata come mai in vita mia", ha spiegato la. E cosa gli ha detto? "Gli ho detto: mi chiamo, vengo da Venezia. Mi sono presentata, perché avevo l'impressione che non sapesse chi fossi". E lui? "Lui è come un nonno affettuoso e amorevole. Ha ...

Advertising

you_trend : ???? Elezioni in #Israele #Netanyahu, a spoglio ormai avanzato, non sembra poter ottenere la maggioranza dei seggi n… - IGT_official : Impossibile non voler bene alla nostra QUEEN @maramaionchi. ?? In fondo siamo tutti suoi migliori amici. #IGT - borghi_claudio : @ParaBellum____ Come è noto anch'io lo trovo fastidiosissimo. Però finora ne ho fatti 8 e sono ancora vivo. Richied… - lelogio : La #conversionedigitale si è concretizzata lasciando comunque spazio in alcuni ambiti alla tradizione Impossibile… - Ecatetriformis : RT @calygola: Non ditelo al leghista governatore però -