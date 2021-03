Immobile | «Sono felice per l’Italia Gol? Una liberazione»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ciroha parlato nel post partita di Italia Irlanda del Nord, concentrandosi suled esprimendo una speciale dedica per Daniel Guerini Nel post partita di Italia-Irlanda del Nord, Ciroè intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni.– «Ilper me è una. Le altre occasionistate importanti. Nella primascivolato, mentre nell’altra è stato bravo il portiere.per il, ma soprattutto per la squadra». CONCORRENZA IN ATTACCO – «Per me è importante, perché aumenta la voglia di segnare.perché stiamo facendo un ottimo lavoro». DANIEL GUERINI – «Il mio pensiero va alla ...

PARMA - La Scarpa d'Oro Ciroritrova il gol che in Nazionale mancava dal 2019 . Dopo due buone occasioni non sfruttate, ... La primascivolato, la seconda l'ho presa anche bene al volo, ma ...Ciononostanteancora gli azzurri a trovare la via della rete: è il 40' e il protagonista è, che capitalizza una ripartenza orchestrata da Insigne con una rasoiata potente sul primo ...Sentenza in tribunale. La pena: 4 anni, 7 mesi e 56 mila euro di risarcimenti per aver realizzato false sentenze di “vittoria”. I legali dell'ex esponente di Lega, An e PdL hanno annunciato appello ...Ciro Immobile ha parlato nel post partita di Italia Irlanda del Nord, concentrandosi sul gol ed esprimendo una speciale dedica per Daniel Guerini ...