Immobile-Belotti: sfida eterna per l'attacco dell'Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Immobile o Belotti? Dall'inizio della sua esperienza da CT, Mancini è sempre alle prese con questo dubbio. Leggi su 90min (Di giovedì 25 marzo 2021)? Dall'inizioa sua esperienza da CT, Mancini è sempre alle prese con questo dubbio.

Advertising

ProfidiAndrea : 5? - Bastoni S., Ribery, Leao, Gosens, Karsdorp, Belotti, Barella, Zaccagni, Gyasi, Soriano 4? - Ghiglione, Ramsey,… - ContropiedeA : Nell’Italia dubbio a centrocampo tra Barella e Pellegrini. Locatelli per la prima volta in Nazionale da mediano. Im… - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: 23 azzurri per Euro2021 - Belotti e Immobile come Graziani e Pulici. Ma Kean e Caputo... - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: 23 azzurri per Euro2021 - Belotti e Immobile come Graziani e Pulici. Ma Kean e Caputo... - TuttoMercatoWeb : 23 azzurri per Euro2021 - Belotti e Immobile come Graziani e Pulici. Ma Kean e Caputo... -