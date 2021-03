Ilenia Fabbri uccisa a Faenza, Pierluigi Barbieri racconta agli inquirenti i dettagli del piano (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra farsi sempre più chiaro agli occhi degli inquirenti il quadro del brutale omicidio di Ilenia Fabbri, la donna uccisa in casa sua a Faenza lo scorso 6 febbraio. Nel corso delle ultime settimane gli inquirenti hanno trovato conferma nell’ipotesi dell’omicidio su commissione, arrestando il mandante, ovvero l’ex marito Claudio Nanni e l’esecutore reo-confesso Pierluigi Barbieri. Proprio quest’ultimo ha voluto chiarire tutti gli elementi della vicenda con gli inquirenti, svelando i dettagli previsti nel piano. Ilenia Fabbri: il racconto di Pierluigi Barbieri Nei verbali dell’interrogatorio, ripresi da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra farsi sempre più chiaroocchi degliil quadro del brutale omicidio di, la donnain casa sua alo scorso 6 febbraio. Nel corso delle ultime settimane glihanno trovato conferma nell’ipotesi dell’omicidio su commissione, arrestando il mandante, ovvero l’ex marito Claudio Nanni e l’esecutore reo-confesso. Proprio quest’ultimo ha voluto chiarire tutti gli elementi della vicenda con gli, svelando i dettprevisti nel: il racconto diNei verbali dell’interrogatorio, ripresi da ...

Advertising

fabrizia_alb : RT @DaliaDaliaanfo: Sharon Barni Lunedì 11 gennaio 2021 Victoria Osagie Sabato 16 gennaio Roberta Siragusa Domenica… - MariaPi38360036 : RT @vitaindiretta: Omicidio di Ilenia Fabbri, la fossa per il cadavere scavata in campagna. Il servizio di @FlaMarimpietri - #LaVitaInDiret… - vitaindiretta : Omicidio di Ilenia Fabbri, la fossa per il cadavere scavata in campagna. Il servizio di @FlaMarimpietri -… - Profilo3Marco : RT @mattino5: In diretta a #Mattino5, appena fuori da Faenza, vi mostriamo la fossa scavata dal Nanni e dove sarebbe dovuta essere seppelli… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Omicidio Ilenia Fabbri: il Nanni aveva cercato di uccidere la donna per ben due volte #Mattino5 -