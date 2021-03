Advertising

Corriere : Faenza, il killer di Ilenia confessa: «Dovevo sfigurarla e seppellirla, il marito aveva già scavato la buca» - RobertaBruzzone : RT @ArmandoPalmegi1: Faenza, il #killer di Ilenia confessa: «Dovevo sfigurarla e seppellirla, il marito aveva già scavato la buca» #cronaca… - Today_it : Ilenia Fabbri, le parole del killer: 'Ora parlo per liberarmi la coscienza' - andreapalazzo2 : RT @mattino5: In diretta a #Mattino5, appena fuori da Faenza, vi mostriamo la fossa scavata dal Nanni e dove sarebbe dovuta essere seppelli… - pomeriggio5 : Arianna, figlia di Ilenia e Claudio, crede alla versione del padre. L'intervista esclusiva a #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Fabbri

L'omicidio ha scosso Faenza: 'La moglie la voleva ammazzare, mi ha ripetuto tante volte che la moglie non doveva uscire di casa viva, io gli ho detto che anche la figlia avrebbe visto il cadavere ...... ha confessato il delitto di, la 46enne uccisa il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza (Ravenna). 'Io non dico bugie, le sto dicendo la verità, voglio ...Il racconto di Pierluigi Barbieri, il killer dell'omicidio Fabbri, è agghiacciante. Dalla sua testimonianza sono emersi particolari agghiaccianti.L'omicidio ha scosso Faenza: "La moglie la voleva ammazzare, mi ha ripetuto tante volte che la moglie non doveva uscire di casa viva, io gli ho detto che anche la figlia avrebbe visto il cadavere dell ...