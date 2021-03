Il virologo Broccolo: «Tamponi per il ritorno a scuola? Quelli adatti non sono ancora disponibili» – L’intervista (Di giovedì 25 marzo 2021) «Uno screening settimanale per riaprire le scuole? Per essere più precisi possibile avremmo bisogno di test salivari rapidi, che al momento però non abbiamo». Il professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca, è il direttore del laboratorio Cerba di Milano, uno tra i più importanti della Lombardia. Dalla sua posizione ha potuto osservare in tempo reale le difficoltà della macchina dei Tamponi messa in moto nella lotta al Coronavirus: come aveva spiegato ad Avvenire, il fallimento autunnale del tracciamento ha provocato un’impennata di casi su tutto il territorio nazionale, aggravata poi dall’utilizzo smodato dei test rapidi in sostituzione di Quelli molecolari. Lo ritroviamo cautamente più ottimista in merito alle ipotesi – in studio in questi giorni al Ministero dell’Istruzione – secondo cui la ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Uno screening settimanale per riaprire le scuole? Per essere più precisi possibile avremmo bisogno di test salivari rapidi, che al momento però non abbiamo». Il professor Francescodell’Università Bicocca, è il direttore del laboratorio Cerba di Milano, uno tra i più importanti della Lombardia. Dalla sua posizione ha potuto osservare in tempo reale le difficoltà della macchina deimessa in moto nella lotta al Coronavirus: come aveva spiegato ad Avvenire, il fallimento autunnale del tracciamento ha provocato un’impennata di casi su tutto il territorio nazionale, aggravata poi dall’utilizzo smodato dei test rapidi in sostituzione dimolecolari. Lo ritroviamo cautamente più ottimista in merito alle ipotesi – in studio in questi giorni al Ministero dell’Istruzione – secondo cui la ...

