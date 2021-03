Il video della nave Ever Given che blocca il Canale di Suez e ha spaccato il mondo in due (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli analisti finanziari prevedono una pioggia di richiesta di risarcimenti sui proprietari della Ever Given. La nave cargo lunga quattrocento metri e pesante 220mila tonnellate, che si è incagliata ieri nel Canale di Suez bloccando per quattro ore la circolazione in entrambe le direzioni. Un incidente che ha contribuito a far impennare il prezzo del petrolio di oltre il 5 per cento in un giorno. Centinaia di navi ferme per ore con merce deperibile La Ever Given è una delle navi portacontainer più grandi del mondo: è lunga 400 metri, larga 59 metri e pesa 224mila tonnellate. Si è incagliata a causa dei forti venti concomitante con una tempesta di sabbia. Secondo la stampa locale, molti proprietari delle navi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli analisti finanziari prevedono una pioggia di richiesta di risarcimenti sui proprietari. Lacargo lunga quattrocento metri e pesante 220mila tonnellate, che si è incagliata ieri neldindo per quattro ore la circolazione in entrambe le direzioni. Un incidente che ha contribuito a far impennare il prezzo del petrolio di oltre il 5 per cento in un giorno. Centinaia di navi ferme per ore con merce deperibile Laè una delle navi portacontainer più grandi del: è lunga 400 metri, larga 59 metri e pesa 224mila tonnellate. Si è incagliata a causa dei forti venti concomitante con una tempesta di sabbia. Secondo la stampa locale, molti proprietari delle navi ...

