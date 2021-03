Il veterano over 80 che ha ceduto il vaccino a una ventenne malata di cancro | «Non chiamatemi eroe» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 marzo 2021) «Dottore non mi sento di farlo, non può darlo a chi ha più bisogno di me? Magari a chi è più giovane, sta male ma è ancora in attesa delanti-Covid a causa dei ritardi? Io ormai ho 85 anni…». Queste le parole che Giuseppe Trapasso, invalido di guerra di Catanzaro, ha detto al suo medico di base (pronto a vaccinarlo), rinunciando di fatto alla prima dose di Pfizer. Non perché non ci creda, non perché stia bene. Tutt’altro. Trapasso ha una malattia polmonare ma anche (e soprattutto) un cuore d’oro: guai a definirlo un. «A me non interessava a chi sarebbe andato il, mi importava soltanto che potesse salvare una persona più giovane e più sfortunata di me. Io alla fine sono sempre a casa, nella mia campagna, non ho particolare timore di ammalarmi. Chiaramente ho chiesto di rimettermi in lista, il ...