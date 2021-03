Il Verso dì Dante | viaggio tra la perduta gente di Calabria

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per me si va ne la città dolente,per me si va ne l’etterno dolore,per me si va tra la.Nella ricorrenza del “dì”, istituita lo scorso anno, 25 marzo, per celebrare il simbolicocheha immaginato di iniziare nella settimana santa del 1300 (anche se diversi studiosi indicano come data probabile la notte tra il 7 e l’8 aprile), creiamo un’inedita corrispondenza tra ildel Sommo Poeta e quello che Umberto Zanotti Bianco compie “Tra la” di Africo e della. Il testo risale al 1928, quando il filantropo, archeologo, senatore a vita e fondatore di Italia Nostra, nell’arco temporale che va dal 1910 al 1928 (data in cui il regime fascista lo costringe al confino, la stessa sorte ...