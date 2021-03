Il traliccio del parco del Cilento che da ventisei anni ospita il nido delle cicogne

Leggi su agi

(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Queldell'elettricità in località Termini, l'ultimo nel territorio comunale di Sala Consilina, ai confini con Teggiano, è lo stesso dal 1996. Un palo alto, non lontano dal fiume Tanagro, la cui sommità daè la casa di una coppia dibianche che sceglie di trascorrere il periodo da marzo ad agosto nel cuore del Vallo di Diano, a Sud di Salerno. Il primo ad arrivare è il maschio che prepara il. E quest'anno ha solcato i cieli deltra il 10 e l'11 marzo scorsi. Poi, come sempre, qualche giorno fa è arrivata la femmina. Negli, in quel rifugio sono venuti alla luce circa 80 cicognini. Dopo trenta giorni di cova, i nuovi nati spiccano il volo in estate inoltrata, partendo quindi dalnazionale del ...