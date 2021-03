Il Torino approfitta della sosta per prepararsi al meglio al finale di stagione (Di giovedì 25 marzo 2021) La pausa per le Nazionali arriva nel momento giusto per il Torino, con Nicola che in questi giorni senza partite giocate potrà lavorare al meglio con la squadra. Oltre al lavoro sul campo la pausa sarà importante per recuperare i calciatori che erano stati out per il focolaio di Covid che a inizio marzo aveva colpito i granata. Quindi il Torino approfitta della sosta per prepararsi al meglio per un finale di stagione da non sbagliare per nulla al Mondo. COME STA LAVORANDO NICOLA CON LA SQUADRA? Il Torino approfitta della sosta per mettere apposto quello che non sta andando in questo periodo così delicato della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) La pausa per le Nazionali arriva nel momento giusto per il, con Nicola che in questi giorni senza partite giocate potrà lavorare alcon la squadra. Oltre al lavoro sul campo la pausa sarà importante per recuperare i calciatori che erano stati out per il focolaio di Covid che a inizio marzo aveva colpito i granata. Quindi ilperalper undida non sbagliare per nulla al Mondo. COME STA LAVORANDO NICOLA CON LA SQUADRA? Ilper mettere apposto quello che non sta andando in questo periodo così delicato...

