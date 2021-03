Il sorriso di Biden tra le macerie dell' Ue

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildi Joerisalta tra i visi scuri dei leader europei, riuniti in videoconferenza. Quando si collega con il Consiglio Europeo, il presidente Usa ha appena finito di sfoggiare i successia campagna vaccinale americana, nella sua prima conferenza stampa da quando si è insediato alla Casa Bianca due mesi fa.addirittura raddoppia: “200milioni di vaccinati nei primi 100 giorni di presidenza”, anziché i 100 milioni stimati inizialmente e già raggiunti. Un altro mondo, visto dall’Ue, che per ora non può nemmeno contare sull’arrivoe dosi in eccesso negli Stati Uniti:non prende impegni precisi su questo, ci riferiscono alte fonti europee, la sua partecipazione straordinaria al summit era solo un’altra tappa del percorso di riavvicinamento ...

