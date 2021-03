Il sogno di Martin Luther King

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 26 marzo 2021) «I have a dream: that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal”» Queste sono le parole che, il 28 agosto del 1963, pronunciò per aprire il suo celebre discorso a seguito di una lunga marcia di protesta per i diritti civili e la libertà degli afroamericani. Considerato da tanti il più grande e importante americano della storia,è il simbolo della lotta al razzismo negli USA. Quel giorno egli parlò del suo, della sua speranza. La speranza che un giorno il suo Paese avesse potuto divenire migliore, dove gli uomini di colore avrebbero potuto godere degli stessi diritti dei bianchi ed essere considerati uguali. Per ...