Il Quinto dell’Inferno: questa sera su Rai 3 Benigni legge Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) Dantedì, il Quinto dell’Inferno: questa sera su Rai 3 Benigni legge la Divina Commedia questa sera, giovedì 25 marzo 2021, nel giorno del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per celebrare il Sommo Poeta, del quale ricorre quest’anno il settecentesimo anniversario della morte, Rai 3 propone in replica la lettura di Roberto Benigni de “Il Quinto dell’Inferno”, uno dei canti più belli e appassionanti della Divina Commedia. Trasmessa in diretta su Rai 1 il 29 novembre 2007, la recita incentrata sulla passione tra Paolo e Francesca del Canto V dell’Inferno, quello dell’amor “ch’a nullo amato amar perdona”, fu allora ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021)dì, ilsu Rai 3la Divina Commedia, giovedì 25 marzo 2021, nel giorno deldì, la Giornata nazionale dedicata aAlighieri, per celebrare il Sommo Poeta, del quale ricorre quest’anno il settecentesimo anniversario della morte, Rai 3 propone in replica la lettura di Robertode “Il”, uno dei canti più belli e appassionanti della Divina Commedia. Trasmessa in diretta su Rai 1 il 29 novembre 2007, la recita incentrata sulla passione tra Paolo e Francesca del Canto V, quello dell’amor “ch’a nullo amato amar perdona”, fu allora ...

