Il piatto vaticano piange E il Papa adesso taglia gli stipendi ai cardinali

(Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio Marchese Ragona Riduzione del 10% anche per preti e religiosi. Bloccati dal 1° aprile gli scatti di anzianità Una sforbiciata senza precedenti, per far fronte alla crisi economica che ha colpito ile che, anche a causa dell'emergenza Covid-19, ha mandato in rossa le casse della Santa Sede.Francesco ha firmato un «motu proprio» che prevede il taglio deglidei, dei dirigenti ecclesiastici e degli altri preti e religiosi in servizio in. Un provvedimento che mira al salvataggio dei posti di lavoro e che arriva per garantire «un futuro sostenibile economicamente», si legge nel documento, «il quale richiede oggi fra le altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale». E così il Pontefice argentino per ...