Il piano Figliuolo per vaccinare mezzo milione di persone al giorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Qual è il piano del governo per riuscire, come ha spiegato ieri Mario Draghi, ad effettuare 500mila vaccinazioni ogni giorno? Le linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei Pvts elaborate dai tecnici del Governo oggi verranno illustrate alle Regioni. La Stampa scrive che il commissario Paolo Figliuolo vuole aprire i centri vaccinali tutti i giorni della settimana: centri vaccinali aperti almeno 12 ore al giorno sette giorni su sette; non più di 10 minuti a puntura più un altro quarto d' ora per controllare che nessuno abbia qualche reazione seria dopo aver iniettato il siero; dotazioni di personale adeguate alla grandezza del punto di vaccinazione, da piazzare in punti facilmente raggiungibili da bus e metro e con accesso garantito ai disabili. Una ricetta messa nero su bianco per arrivare a somministrare fino ...

