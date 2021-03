Il piano Bianchi-Miozzo per riaprire le scuole dopo Pasqua: test rapidi in classe ogni settimana anche negli asili (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo Dpcm del governo Draghi scadrà il 6 aprile. Una data in cui le Regioni d’Italia saranno con tutta probabilità mantenute in zona rossa o arancione. La prima riapertura che si tenterà di fare sarà unicamente quella delle scuole. dopo 10 giorni di chiusura, studenti e docenti potrebbero tornare in aula per il 50% delle presenze in fascia arancione, con materne ed elementari in classe anche in fascia rossa. Una promessa che il premier Draghi ha fatto dichiarando l’intenzione di «cominciare a riaprire almeno le scuole primarie e dell’infanzia», e solo se «la situazione epidemiologica lo permetterà». Tamponi per tutti A questo proposito il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi insieme al consulente Agostino Miozzo avrebbero un ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo Dpcm del governo Draghi scadrà il 6 aprile. Una data in cui le Regioni d’Italia saranno con tutta probabilità mantenute in zona rossa o arancione. La prima riapertura che si tenterà di fare sarà unicamente quella delle10 giorni di chiusura, studenti e docenti potrebbero tornare in aula per il 50% delle presenze in fascia arancione, con materne ed elementari inin fascia rossa. Una promessa che il premier Draghi ha fatto dichiarando l’intenzione di «cominciare aalmeno leprimarie e dell’infanzia», e solo se «la situazione epidemiologica lo permetterà». Tamponi per tutti A questo proposito il ministro dell’istruzione Patrizioinsieme al consulente Agostinoavrebbero un ...

