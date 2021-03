Il Pensiero di San Charbel per oggi 25 Marzo 2021 – Video (Di giovedì 25 marzo 2021) “Bisogna sempre distinguere tra desideri e bisogni” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo su cui meditare. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tratto dagli scritti di San Charbel. Un invito a pensare all’unico vero tesoro che possediamo, l’Amore. Bisogna sempre distinguere tra desideri e bisogni. L’uomo desidera molte cose che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 marzo 2021) “Bisogna sempre distinguere tra desideri e bisogni” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo su cui meditare. ?vi proponiamo untratto dagli scritti di San. Un invito a pensare all’unico vero tesoro che possediamo, l’Amore. Bisogna sempre distinguere tra desideri e bisogni. L’uomo desidera molte cose che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lorenzo32776993 : @Avvenire_Nei cancellare la storia fa solo danni, storicizzare fa comprendere. Ennesima ferita al pensiero critico… - Drugtestinginc : Post Edited: Gioia di San Valentino: 5 idee pensiero a causa di non fallire - KattInForma : Il Pensiero di San Giovanni Paolo II per oggi 24 Marzo 2021 – Video - MaterVerbi : . PENSIERO AL GIORNO 'San Luigi Maria Grignion De Montfort' - Trattato della vera devozione a Maria, 252.....… - stebellentani : @hagakure_jfp @NonFarcela so che implica un radicale cambio di pensiero dopo l'approccio (dovuto) di marzo 2020 ma… -