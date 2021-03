Il Paradiso delle Signore | trama 25 marzo | Gabriella scopre la verità

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il compleanno di Stefania continuerà ad essere al centro de Il, come annuncia ladi oggi, giovedì 25. Per l'importante occasione, le Veneri hanno deciso di organizzare una festa a sorpresa e chiederanno a Salvatore Amato e a Marcello Barbieri di allestire la Caffetteria per la sorpresa alla loro collega. Nel frattempo, Ludovica ha scoperto, attraverso una lettera della madre, che la loro villa è stata messa in vendita e si abbandonerà alla disperazione. Ancora una volta, la giovane potrà contare sulla presenza di Marcello che la conforterà e la sosterrà per aiutarla a calmare la crisi emotiva che l'ha assalita dopo aver appreso della vendita della dimora di famiglia. I due ragazzi, che si sono avvicinati molto a causa della pericolosa faccenda del Mantovano, che ...