Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 marzo: Marta confessa la verità su Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo appuntamento della settimana con Il Paradiso delle signore, quello di venerdì 26 marzo, si concluderà con un colpo di scena inatteso. Adelaide ha compreso che sua nipote e il nuovo arrivato nascondano qualcosa e presto tutti i nodi verranno al pettine. Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, i due ragazzi continueranno a provare ad ignorare i loro sentimenti reciproci, ma la situazione diventerà più complessa del previsto. Cosimo e Gabriella, invece, non potranno fare a meno di mostrarsi affranti per tutto quello che è successo. Ammissioni e negazioni al Paradiso delle signore Nel corso della puntata di venerdì 26 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella rimarrà di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo appuntamento della settimana con Il, quello di venerdì 26, si concluderà con un colpo di scena inatteso. Adelaide ha compreso che sua nipote e il nuovo arrivato nascondano qualcosa e presto tutti i nodi verranno al pettine. Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, i due ragazzi continueranno a provare ad ignorare i loro sentimenti reciproci, ma la situazione diventerà più complessa del previsto. Cosimo e Gabriella, invece, non potranno fare a meno di mostrarsi affranti per tutto quello che è successo. Ammissioni e negazioni alNel corso della puntata di venerdì 26delvedremo che Gabriella rimarrà di ...

