Il mistero delle dosi AstraZeneca ad Anagni. Draghi: "Ho mandato i Nas" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il premier Draghi spiega che cosa è successo con le dosi AstraZeneca rinvenute ad Anagni: "Sabato sera ricevo una telefonata dal presidente della commissione europea che mi segnala alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent di Anagni, che infiala i vaccini. Mi si suggeriva di ordinare un'ispezione. La sera stessa ho chiesto a Speranza di inviare i Nas, che sono andati immediatamente e la mattina hanno identificato i lotti in eccesso. Sono stati bloccati e ne sono partiti due, in Belgio, alla casa madre, AstraZeneca". Poi ha aggiunto: "Dove andranno da lì non so. Intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti". Poi commenta: "Grande delusione sui vaccini tra cittadini europei. Sui vaccini ...

