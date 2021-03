Il M5S sdogana le correnti E il primo braccio di ferro è per salvare le poltrone Ecco perché

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nome, simbolo e manifesto programmatico. “Italia più 2050”, che da qualche giorno si è dotata di tutto l’armamentario, è la più strutturata, ma non è la sola corrente del M5S. Dunque, ormai, appaiono lontanissimi i tempi dei “Vaffa Day” e degli slogan scanditi tra un “onestà” e l’altro, che recitavano più o meno così: “Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini punto e basta”. Le, infatti, in un M5S sempre più balcanizzato, sono ormai di fatto completamentete, tanto che a pochi giorni da quella fondata dalla sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci, già ne è nata un’altra: “Innovare”. “Italia Più 2050” apre la strada allenel M5S “Italia Più 2050” è l’evoluzione del think tank “Parole guerriere”, intorno al quale, come ricostruito dall’Adnkronos, gravitano circa 40 parlamentari, da Carlo Sibilia a ...