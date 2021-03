Il leghista Centinaio mette alla berlina sui social la storia raccontata da un migrante agli studenti (Di giovedì 25 marzo 2021) “Fare altro” durante l’ora di religione quando frequentava la scuola e vantarsene sui social dando vita alla classica gogna mediatica contro un migrante. Protagonista della vicenda è il leghista Gian Marco Centinaio, già Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel governo Conte-1 e attuale sottosegretario allo stesso Dicastero (ora guidato dal pentastellato Stefano Patuanelli). Così, con candida “innocenza”, sbeffeggia l’iniziativa di un prete (professore di religione) che ha fatto raccontare, in video-conferenza, a un giovane migrante la propria odissea per cercare un futuro migliore in Europa. Gian Marco Centinaio e la storia del migrante durante l’ora di religione Un post di poche parole, condito dalle emoticon: ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Fare altro” durante l’ora di religione quando frequentava la scuola e vantarsene suidando vitaclassica gogna mediatica contro un. Protagonista della vicenda è ilGian Marco, già Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel governo Conte-1 e attuale sottosegretario allo stesso Dicastero (ora guidato dal pentastellato Stefano Patuanelli). Così, con candida “innocenza”, sbeffeggia l’iniziativa di un prete (professore di religione) che ha fatto raccontare, in video-conferenza, a un giovanela propria odissea per cercare un futuro migliore in Europa. Gian Marcoe ladeldurante l’ora di religione Un post di poche parole, condito dalle emoticon: ...

