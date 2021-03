Il lato oscuro di Goldman Sachs e non solo | 100 ore di lavoro a settimana | scadenze folli | azzeramento delle relazioni sociali

(Di giovedì 25 marzo 2021) “E’ un ambiente tossico e distruttivo” scriveva già nel 2012 Greg Smith in un articolo apparso sul New York Times dal titolo “Perché lascio”. Smith, che nell’articolo aggiungeva tra l’altro che i suoi colleghi erano soliti riferirsi ai clienti con il termine “puppets”, ossia pupazzi, aveva lavorato per 12 anni nella più prestigiosa banca d’affari al mondo. Racconterà poi la sua esperienza in un libro. Il tema è tornato di attualità in questi giorni dopo che un gruppo di giovani analisti al loro primo anno dinella banca d’affari ha documentato le condizioni die protestato con il management. Il documento racconta di giornate diche durano fino alle 3 del mattino, cinque ore di sonno, 95-100 ore di. Il tutto ...

Advertising

Federic36190868 : RT @sullanuvola: Guarda come brilla il mio lato oscuro - ILoveFlowers68 : RT @eemanuela0r2: Innamorati del lato oscuro , della luce si innamora chiunque.... - rapinosa_notte : RT @JacobinItalia: La pandemia ha fatto lievitare il fatturato delle aziende di vendita online ma ha mostrato il lato oscuro del sistema pr… - nonso_scrivere : @Kirino_arlet_ *coff* *coff* *si schiarisce la voce* REGOLA N (?) DEGLI ANIME I PERSONAGGI CHE SI MOSTRANO BUONI E… - eemanuela0r2 : Innamorati del lato oscuro , della luce si innamora chiunque.... -

Ultime Notizie dalla rete : lato oscuro

la Repubblica

In realtà ogni rapporto in gioco nasconde un: le false apparenze che li velano, favorendo fraintendimenti e sotterfugi, alimentano un balletto dell'ipocrisia, coordinato solo in apparenza.Tecnico informatico nella vita e pusher per arrotondare. Grazie alle sue conoscenze tecniche riusciva a navigare sul web, anche nelpiù, il dark web, dove acquistava la droga. È così che il giovane, 22 anni, si sarebbe procurato 2,5 chili tra hashish, marijuana e codeina che i carabinieri hanno trovato nella sua casa ...Algoritmi e algoretica. A un anno dalla "Rome Call for AI ethics" di papa Francesco, i recenti sviluppi dell'algoritmo GPT-3 fanno discutere, soprattutto per il fatto che, se usati male, possono manip ...L’associazione Sul filo dell’arte e Vedano al Lambro celebrano il Dantedì con una installazione a tricot: la selva oscura e Alighieri in largo Repubblica. La selva oscura allestita nel centro di Vedan ...