Il grande cuore dei salernitani | 29mila euro al ‘Ruggi’ per la lotta al Covid

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ildei. L’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’ accetta, con atto ufficiale (delibera 217 del 18 marzo 2021) “le donazioni in denaro per un totale di 28.610,36ricevute nel periodo 14 luglio-31 dicembre 2020”. Cifra quindi utilizzata “per l’acquisto di un sistema di monitoraggio pazienti ‘Carescap’ a servizio delHospital pel presidio ospedaliero ‘Da Procida”’. Già in precedenza, ad aprile 2020, lo steso plesso ospedaliero di via Salvatore Calenda aveva ricevuto la donazione di un importante elettromedicale dall’Associazione ‘Angela Serra’ “in grado di eseguire rx al torace a pazienti allettati”, aveva spiegato il presidente Arturo Iannelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

