Il governo vuol riaprire le scuole dal 6 aprile, anche in zona rossa (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - La riapertura dal 6 aprile delle scuole dell'infanzia, della primaria e della prima media anche in zona rossa: resta questo l'obiettivo a cui punta il governo e che potrà essere realizzato compatibilmente con l'andamento dei contagi. Se la curva dei casi da Covid riuscirà a rallentare in modo stabile, la "forte volontà" del ministro Patrizio Bianchi è quella di riportare i ragazzi nelle aule, almeno una parte di loro, dal giorno successivo alla scadenza dell'ultimo dpcm. Ma poi, c'è uno step successivo: per far sì che le scuole riescano a restare sempre aperte, senza subire l'altalena delle aperture/chiusure a seconda dei colori delle Regioni, si ragiona sulla possibilità di attuare uno screening periodico tra personale scolastico e studenti. A proporlo è stato ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - La riapertura dal 6delledell'infanzia, della primaria e della prima mediain: resta questo l'obiettivo a cui punta ile che potrà essere realizzato compatibilmente con l'andamento dei contagi. Se la curva dei casi da Covid riuscirà a rallentare in modo stabile, la "forte volontà" del ministro Patrizio Bianchi è quella di riportare i ragazzi nelle aule, almeno una parte di loro, dal giorno successivo alla scadenza dell'ultimo dpcm. Ma poi, c'è uno step successivo: per far sì che leriescano a restare sempre aperte, senza subire l'altalena delle aperture/chiusure a seconda dei colori delle Regioni, si ragiona sulla possibilità di attuare uno screening periodico tra personale scolastico e studenti. A proporlo è stato ...

