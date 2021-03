Il governo: scuola in presenza dopo pasqua (Di venerdì 26 marzo 2021) La scuola torna in piazza nel giorno in cui il governo promette il ritorno in classe dopo pasqua anche nelle regioni in zona rossa. Se lunedì potrebbero tornare in classe gli studenti di primarie e medie del Lazio – la regione dovrebbe passare da rossa ad arancione lunedì – per tre giorni prima delle vacanze pasquali, il governo sta preparando il piano per un ritorno duraturo in sicurezza anche per le scuole superiori con tamponi periodici a studenti e prof … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021) Latorna in piazza nel giorno in cui ilpromette il ritorno in classeanche nelle regioni in zona rossa. Se lunedì potrebbero tornare in classe gli studenti di primarie e medie del Lazio – la regione dovrebbe passare da rossa ad arancione lunedì – per tre giorni prima delle vacanzeli, ilsta preparando il piano per un ritorno duraturo in sicurezza anche per le scuole superiori con tamponi periodici a studenti e prof … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

