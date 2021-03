Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia (Di giovedì 25 marzo 2021) I ministri Cingolani (Transizione Ecologica), Franceschini (Cultura), Garavaglia (Turismo) e Giovannini (Infrastrutture) hanno dato il via libera al piano che prevede l’allontanamento delle grandi navi dal centro storico di Venezia e il loro approdo temporaneo a Porto Marghera. Il governo Leggi su ilpost (Di giovedì 25 marzo 2021) I ministri Cingolani (Transizione Ecologica), Franceschini (Cultura), Garavaglia (Turismo) e Giovannini (Infrastrutture) hannoil viaal piano che prevede l’allontanamentodal centro storico die il loro approdo temporaneo a Porto Marghera. Il

Advertising

Ettore_Rosato : Il governo #Draghi ha dato chiari segni di discontinuità rispetto al governo precedente. Lo abbiamo visto nella sce… - DSantanche : Nei programmi #Rai viene garantito solo un misero 5% all’unica opposizione parlamentare che è @Fratelliditalia, con… - lofioramonti : Abbiamo dato #fiducia a questo Governo per una vera #transizioneecologica (tema mai trattato da altri governi). Ma… - eccoda : RT @ilpost: Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia -