Il gol di Berardi, partenza sprint dell'Italia contro l'Irlanda del Nord [VIDEO] (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Italia è in campo per la partita di qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, l'intenzione è partire con il botto e provare ad ottenere in anticipo il passaggio del turno. Si conferma in grande forma Berardi, l'attaccante del Sassuolo è andato in gol. Il Ct Roberto Mancini sta dimostrando di essere un grande allenatore, l'Italia si candida ad essere protagonista nei prossimi impegni, dagli Europei fino al Mondiale. Gli azzurri vicini al gol con Immobile, l'attaccante della Lazio non è riuscito ad impattare bene il pallone. L'Italia passa pochi minuti dopo, il marcatore è stato Berardi, tiro preciso che si infila sotto la traversa. In basso il VIDEO. GOOOL DE Berardi ??? Italia 1 ? 0 Irlanda del Norte#Qatar2022 pic.twitter.com/klr8QFojg1 — Garra Sports (@GarraSportsMx) March 25, 2021

