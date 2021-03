Il giorno di Dante: l’Italia unita per celebrare il Somma Poeta (Di giovedì 25 marzo 2021) I versi di Dante salgono al Colle del Quirinale con Roberto Benigni che, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, leggerà il XXV canto del Paradiso. Succede oggi il 25 marzo, in diretta su Rai1 alle 19.10. Un evento clou della seconda edizione del Dantedì (istituita dalla presidenza del Consiglio), che ricorre a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta raccontato in tutti i modi possibili e inimmaginabili con oltre 500 eventi in 5 continenti, riscoperto attraverso un nuovo viaggio nei luoghi della sua vita, e rivissuto soprattutto attraverso le voci del passato e del presente di grandi attori e interpreti della ‘Divina Commedia’ , da Vittorio Gassman a Carmelo Bene. Il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio che il ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 marzo 2021) I versi disalgono al Colle del Quirinale con Roberto Benigni che, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, leggerà il XXV canto del Paradiso. Succede oggi il 25 marzo, in diretta su Rai1 alle 19.10. Un evento clou della seconda edizione deldì (istituita dalla presidenza del Consiglio), che ricorre a 700 anni dalla morte del Sommoraccontato in tutti i modi possibili e inimmaginabili con oltre 500 eventi in 5 continenti, riscoperto attraverso un nuovo viaggio nei luoghi della sua vita, e rivissuto soprattutto attraverso le voci del passato e del presente di grandi attori e interpreti della ‘Divina Commedia’ , da Vittorio Gassman a Carmelo Bene. Il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio che il ...

MiC_Italia : - 1... #Dantedì! E da domani i profili social del #MiC ti accompagneranno in un incredibile viaggio quotidiano con… - RaiNews : Quest'anno il #Dantedi ha una valenza simbolica ancora maggiore #DanteAlighieri - Raiofficialnews : Grandi attori interpretano la #DivinaCommedia in un viaggio nell’opera dantesca e nel teatro italiano sotto la dire… - DivinaCommediaQ : RT @romatoday: Dantedì, è il giorno di Dante Alighieri: Roma celebra il Sommo Poeta - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #DanteDì “Per #Ravenna è un anno speciale. Qui #Dante ha trovato l’ultimo rifugio. Siamo stati da Papa Francesco a far bened… -