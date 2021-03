Il futuro della carne è sempre più vegetale (Di giovedì 25 marzo 2021) Burger plant based (foto: Beyond Meat)Bistecche, frittate, formaggi o petti di pollo: nel 2020 ogni abitante della Terra ha portato in tavola, in media, 75 chili di proteine animali. Ma, secondo il report del Boston Consulting Group (BCG) e di Horizon Corporation (BHC), il menu potrebbe presto cambiare: la rincorsa delle alternative vegetali alla carne è partita e non si fermerà. Il picco del consumo di costine e sovracosce è atteso in Europa e negli Stati Uniti per il 2025, poi inizierà a calare. Lasciando spazio a carne-non-carne a base di proteine di legumi, fatta con funghi ed alghe oppure creata in laboratorio senza dover uccidere nessun animale. La fotografia scattata dal report mostra che, sempre nel 2020, nel mondo sono state consumate circa 13 milioni di tonnellate di alternative vegetali alla ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) Burger plant based (foto: Beyond Meat)Bistecche, frittate, formaggi o petti di pollo: nel 2020 ogni abitanteTerra ha portato in tavola, in media, 75 chili di proteine animali. Ma, secondo il report del Boston Consulting Group (BCG) e di Horizon Corporation (BHC), il menu potrebbe presto cambiare: la rincorsa delle alternative vegetali allaè partita e non si fermerà. Il picco del consumo di costine e sovracosce è atteso in Europa e negli Stati Uniti per il 2025, poi inizierà a calare. Lasciando spazio a-non-a base di proteine di legumi, fatta con funghi ed alghe oppure creata in laboratorio senza dover uccidere nessun animale. La fotografia scattata dal report mostra che,nel 2020, nel mondo sono state consumate circa 13 milioni di tonnellate di alternative vegetali alla ...

Advertising

virginiaraggi : Roma ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine. Non dobbiamo dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra s… - visitmuve_it : ?Aspettando #Venezia1600 Domani #25marzo, in occasione dell'anniversario della nascita di #Venezia, su @RaiDue alle… - LuigiBrugnaro : #Tg2post | Con @Venezia1600 vogliamo celebrare per un anno intero la più antica città del futuro, #Venezia. Sarà… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il presidente americano #JoeBiden sta mandando messaggi chiari all'#Europa sulla posizione nei confronti della #Russia,… - analiagrazioso : RT @Venezia1600: 25 marzo 421 – 2021?? Buon compleanno Venezia! 1600° anniversario dalla fondazione della Città di #Venezia ?? ?? Una Cit… -