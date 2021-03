Il focolaio all’ospedale di Lavagna originato da un operatore sanitario no vax

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021)di, in Liguria, unsocioche non ha voluto vaccinarsi sarebbe il responsabile del contagio di otto pazienti ricoverati La notizia è stata data ieri durante un punto stampa dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Dalle prime indagini condotte dalla Asl, personale ospedaliero ha portato il virus inconsapevolmente in un reparto e ha provocato pazienti positivi, ora ricoverati. Lo erano già per altre ragioni, ma oggi (ieri per chi legge, ndr) si sono positivizzati in ragione di un incontro con lo staff, che evidentemente ha rifiutato il siero visto che il personale è già stato vaccinato”, spiegando ancora: “L’obbligo vaccinale e la gestione di chi si trova a contatto con le persone più fragili è molto delicato. Mi sono confrontato a lungo con ...