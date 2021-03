Il fisico Battiston dice che riaprire ora sarebbe come «ignorare la prescrizione del medico» (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia arancione e rossa anche dopo Pasqua. La riapertura, come annunciato dal premier Draghi ieri in Parlamento, riguarderà solo la scuola. Il piano è già quasi pronto, ma tutto il resto dovrà attendere. Mentre sette Regioni e una Provincia si avviano a restare nei colori con più restrizioni fino all’11 aprile, il governo discute delle misure del nuovo dpcm, che sarà adottato tra lunedì e mercoledì prossimi. Ieri il Cts ha ribadito al presidente del Consiglio che i numeri ancora non sono buoni. E una riapertura non è assolutamente consigliabile. Lo dice anche a Repubblica Roberto Battiston, che osserva da mesi la curva pandemica applicando i suoi metodi di fisico sperimentale ai numeri del Covid. E quello che vede in queste ore lo spinge a essere cauto sulle riaperture auspicate da più parti. «sarebbe ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia arancione e rossa anche dopo Pasqua. La riapertura,annunciato dal premier Draghi ieri in Parlamento, riguarderà solo la scuola. Il piano è già quasi pronto, ma tutto il resto dovrà attendere. Mentre sette Regioni e una Provincia si avviano a restare nei colori con più restrizioni fino all’11 aprile, il governo discute delle misure del nuovo dpcm, che sarà adottato tra lunedì e mercoledì prossimi. Ieri il Cts ha ribadito al presidente del Consiglio che i numeri ancora non sono buoni. E una riapertura non è assolutamente consigliabile. Loanche a Repubblica Roberto, che osserva da mesi la curva pandemica applicando i suoi metodi disperimentale ai numeri del Covid. E quello che vede in queste ore lo spinge a essere cauto sulle riaperture auspicate da più parti. «...

