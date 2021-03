Il dì di Dante perché l'Italia ricordi il suo Sommo Poeta: a colloquio con i creatori della giornata (Di giovedì 25 marzo 2021) Insieme hanno coniato, proposto e promosso la bella espressione “Dantedì” per oggi 25 marzo, data stabilita da biografi e critici come giornata mondiale per Dante, scelta per ricordare l’inizio... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 marzo 2021) Insieme hanno coniato, proposto e promosso la bella espressione “dì” per oggi 25 marzo, data stabilita da biografi e critici comemondiale per, scelta per ricordare l’inizio...

Ultime Notizie dalla rete : Dante perché Ma davvero Dante è contemporaneo? Perché indubitabilmente Dante era uomo del suo tempo, immerso in un sistema culturale e teologico che ha davvero poco a che fare con una cultura ricca e stratificata come quella siciliana, davvero ...

Dantedì: Dante Alighieri e le citazioni de La Divina Commedia che usiamo senza saperlo Questo articolo non vuole essere e non sarà di certo un commento sulla Divina Commedia o su Dante , anche perché si è detto e scritto praticamente tutto sull'opera e sul suo autore e in questi casi, ...

