Il deficit vola nell' Eurozona | ma la crescita riprenderà

(Di giovedì 25 marzo 2021) Francoforte - La crisi da pandemia e la "reazione dal vigore senza precedenti in termini di politiche di bilancio" hanno fattore nel 2020 ildei conti pubblicial 7,2 per ...

Il Giorno

Francoforte - La crisi da pandemia e la "reazione dal vigore senza precedenti in termini di politiche di bilancio" hanno fatto volare nel 2020 il deficit dei conti pubblici nell'Eurozona al 7,2 per cento del Pil dopo il - 0,6% del 2019. Lo riporta il Bollettino Economico diffuso dalla Bce per il quale le proiezioni macroeconomiche stimano che il deficit del primo bimestre 2020, nel pieno della crisi del Covid - 19, e battendo il consensus degli analisti del saldo positivo di 60 miliardi.